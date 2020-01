EUA avaliam que conflito com Irã pode atingir Brasil

"Há uma crescente tensão no Oriente Médio que pode resultar em riscos à segurança dos cidadãos dos EUA no exterior", diz "mensagem de segurança", emitida pela Embaixada dos EUA no Brasil. A missão diplomática teme pela segurança de cidadãos norte-americanos residentes no Brasil porque considera que o país pode ser alvo de alguma retaliação devido ao apoio que Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro deram aos EUA no conflito com o Irã edit