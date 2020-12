EUA: Califórnia anuncia 1º caso de variante 'britânica' da Covid-19

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou nesta quarta-feira (30) a descoberta do primeiro diagnóstico conhecido da nova variante do coronavírus no estado mais populoso dos Estados Unidos edit

Sputnik - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou nesta quarta-feira (30) a descoberta do primeiro diagnóstico conhecido da nova variante do coronavírus no estado mais populoso dos Estados Unidos, após o primeiro caso relatado no Colorado.

Em uma conversa transmitida pela Internet com o imunologista Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Newsom disse que tinha acabado de saber da descoberta de uma infecção com a nova cepa do coronavírus no sul da Califórnia.

"Não creio que os californianos devam achar isso estranho; era de se esperar", disse Fauci.

Newsom não forneceu mais detalhes sobre a pessoa que foi infectada com a versão mutante do vírus, chamada de B.1.1.7, na Califórnia.

Por sua vez, o caso confirmado no Colorado é de um guarda nacional que está na casa dos 20 anos e não estava viajando, segundo as autoridades estaduais. Ele tem sintomas leves e está isolado em sua residência nos arredores da cidade de Denver, enquanto outro membro da corporação é considerado um caso suspeito. Na semana passada, os dois foram enviados para uma casa de saúde que enfrentava um surto da doença, informou a agência Associated Press.

O caso na Califórnia surge em um momento no qual o estado enfrenta uma crescente crise pandêmica, incluindo um recorde de mortes.

Os hospitais estão cada vez mais sobrecarregados e o número de infecções deve crescer nas próximas semanas. Segundo a AP, o sul da Califórnia e o vale agrícola de San Joaquin já estão com suas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) sobrecarregadas para tratar os pacientes que sofrem de COVID-19, e as autoridades estaduais de Saúde continuam preocupadas com as reuniões e aglomerações que devem acontecer durante as celebrações do Ano Novo.

De acordo com Newsom, a taxa de transmissão em todo o estado caiu para 1, ou seja, quando uma pessoa infectada transmite a doença para apenas um indivíduo. O governador, no entanto, ressaltou que as taxas no centro e no sul da Califórnia continuam muito mais altas e que a tendência de queda pode se reverter por causa das festas de fim de ano.

O conhecimento liberta. Saiba mais