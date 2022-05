EUA distribuem artigo com alerta para tentativa de golpe de Bolsonaro

Diplomatas americanos distribuíram cópias de um artigo do ex-diplomata Scott Hamilton a executivos de multinacionais com negócios no Brasil edit

247 - O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, distribuiu artigo alertando para a possibilidade de golpe de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com informações publicadas por Veja, nesta segunda-feira (9), o departamento de Estado americano deu aval ao alerta do ex-diplomata Scott Hamilton, publicado no dia 29 de abril no jornal O Globo, de que o Brasil pode ter uma ruptura institucional caso não aceite uma possível derrota nas eleições. Diplomatas americanos distribuíram cópias do artigo de Hamilton a executivos de multinacionais com negócios no Brasil, informou a revista.

Segundo um trecho do artigo, "os Estados Unidos deveriam deixar claro de modo cristalino ao presidente Bolsonaro que uma tentativa de interferir na integridade do processo eleitoral brasileiro será objeto de repúdio absoluto e de sanções punitivas a todos os envolvidos, impostas simultaneamente por um amplo grupo de países".

"A administração Biden deveria ser mais agressiva ao apoiar as instituições democráticas independentes do Brasil", continuou. "A hora para os Estados Unidos se manifestarem é agora, não quando uma crise estiver em curso ou depois dela".

