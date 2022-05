EUA dizem que devem "tirar lições da Ucrânia e aplicá-las a Taiwan"

Apoie o 247

ICL

RT - Os Estados Unidos pretendem aplicar a experiência adquirida com a crise ucraniana à defesa de Taiwan, disse quinta-feira a vice-secretária do Gabinete de Assuntos Político-Militares, Jessica Lewis, em seu depoimento dedicado aos esforços do país norte-americano para apoiar Ucrânia. .

De acordo com Lewis, a retórica e as ações recentes de Pequim "demonstram claramente os potenciais desafios de segurança" enfrentados pela ilha. "Os EUA estão determinados a garantir que Taiwan tenha todos os meios necessários para se defender contra qualquer possível ataque, incluindo ação unilateral da República Popular da China, para perturbar o 'status quo' que está em vigor há muitas décadas", acrescentou. O oficial.

"Além disso, devemos tirar as lições da Ucrânia e aplicá-las a Taiwan", disse Lewis, observando que as implicações desse conflito devem ser "não apenas levadas em consideração, mas também aplicadas para defender Taiwan". "A ameaça da RPC a Taiwan representa outro conjunto de problemas, e estamos trabalhando para pensar nas lições da Ucrânia que se aplicam e não se aplicam neste contexto", revelou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, ele descreveu o assunto como sua "prioridade máxima" e explicou que os EUA estão aprofundando os laços com Taiwan em questões de defesa. Nesse contexto, ele também destacou que Washington baseia sua relação com Taipei no respeito à sua democracia, embora as ações do país norte-americano também sejam “consistentes” com a política de uma só China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Questões fundamentalmente diferentes"

Em ocasiões anteriores, o próprio Taiwan declarou que não é adequado comparar a situação da ilha com a da Ucrânia. "Mas há aqueles que usam esta oportunidade para manipular a chamada 'a Ucrânia de hoje, a Taiwan de amanhã' [questão], na tentativa de [...] perturbar a 'moral do povo'", enfatizou o porta-voz do Gabinete. taiwanesa, Lo Ping-cheng.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De Pequim, destacaram também que os problemas da Ucrânia e de Taiwan não podem ser ligados, porque a ilha sempre foi uma parte inalienável da China, enquanto a questão é “um legado da guerra civil chinesa” e um “assunto interno”.

"Os Estados Unidos e Taiwan estão em conluio um com o outro, e algumas pessoas até comparam deliberadamente Taiwan e Ucrânia, que são duas questões fundamentalmente diferentes, na tentativa de confundir o público e tirar proveito do caos", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Exterior chinês, Zhao Lijian.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pequim considera Taiwan uma parte inalienável de seu território e insiste que quaisquer negociações com a ilha que ignorem o governo central violam o princípio fundamental de sua política de uma só China. A maioria dos países, incluindo a Rússia, reconhece a ilha como parte integrante da República Popular da China.

Embora Washington não reconheça Taiwan –que se governa desde 1949 com administração própria, como um país independente–, mantém uma política de ambiguidade estratégica em relação à ilha, reservando-se o direito de manter relações especiais com Taipei, que, em sua opinião, , toma suas próprias decisões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE