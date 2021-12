EUA e UE impõem novo pacote de sanções contra Belarus

Potências ocidentais optam por fortalecer as ações punitivas contra o presidente Aleksandr Lukashenko e seu governo edit

Sputnik - Os Estados Unidos e seus aliados, incluindo a União Europeia, impuseram nesta quinta-feira (2) novas sanções contra dezenas de políticos e entidades em Belarus, em um movimento coordenado para fortalecer as ações punitivas contra o presidente Aleksandr Lukashenko e seu governo.

Na lista dos belarussos sancionados está um dos filhos do presidente Lukashenko, Dmitry, que é visado como o membro da família de uma alta personalidade envolvida em corrupção, bem como dez funcionários do Ministério do Interior de Belarus.

O próprio Lukashenko e seu filho mais velho Viktor têm estado sob sanções desde 2006 por se encontrarem alegadamente envolvidos em corrupção pública e abuso de direitos humanos em Belarus.

A lista das entidades inclui companhias de indústria de defesa e a companhia aérea Transaviaexport, junto com duas de suas aeronaves, que supostamente transportaram munições e armas para uma zona de conflito estrangeiro, como a Líbia. Outra entidade designada em Belarus é uma empresa estatal de turismo, Republican Unitary Enterprise Tsentrkurort, que as autoridades dos EUA consideram ter desempenhado um papel fundamental na crise migratória na fronteira com Polônia.

