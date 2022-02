EUA querem revisão dos acordos de Minsk, denuncia Rússia

Apoie o 247

TASS - As declarações de Washington deixam claro que os Estados Unidos querem que os Acordos de Minsk sejam revisados, embora isso possa prejudicar o processo de paz na Ucrânia, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em uma entrevista na quarta-feira.

Ela apontou para a observação do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, de que a implementação dos Acordos de Minsk exigia "o sequenciamento apropriado".

"É estranho como os EUA estão tentando encontrar uma sequência em um documento onde toda a sequência de etapas é explicada para todas as partes", observou Zakharova. "Tais observações, e especialmente sua sincronicidade, deixam uma coisa clara: os EUA querem que o Pacote de Medidas seja revisado, o que pode levar ao colapso do processo de paz. Tudo isso incentiva o regime de Kiev a se envolver em mais escapadas, primeiro e sobretudo contra o seu próprio povo, bem como contra o direito internacional e o bom senso", sublinhou o diplomata.

O diplomata também mencionou declarações do ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, que descartou conceder status especial ao Donbass e disse que o diálogo com Donetsk e Lugansk não era obrigatório pelos acordos de Minsk.

Zakharova enfatizou que o "patrocinador dos EUA" de Kiev encorajou seu desprezo pelos Acordos de Minsk. Ela acrescentou que a Alemanha e a França também não mostraram uma reação adequada às declarações das autoridades de Kiev.

Os esforços para encontrar uma solução pacífica para o conflito no Donbass baseiam-se nos Acordos de Minsk, que incluem particularmente medidas para declarar um cessar-fogo, retirar as armas, declarar uma anistia, restabelecer os laços econômicos e realizar a reforma constitucional na Ucrânia através do diálogo com os autoproclamados Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (DPR, LPR), com o objetivo de descentralizar o poder e fornecer um status especial a certos distritos nas regiões de Donetsk e Lugansk. No entanto, o processo de negociação parou devido à recusa de Kiev em cumprir as disposições políticas dos acordos de Minsk. Em particular, Kiev está relutante em estabelecer qualquer diálogo direto com o DPR e o LPR e consagrar o status especial da região na constituição e exigir o controle da fronteira do Donbass com a Rússia antes da implementação das disposições políticas dos acordos.

