EUA querem se reunir com Irã para discutir restabelecimento do acordo nuclear

O governo de Joe Biden sinalizou, nesta quinta-feira, que poderá retomar negociações diretas com o Irã sobre o futuro do acordo que regula o programa nuclear do país persa, abandonado pelo governo de Donald Trump em 2018 edit

247 - O chefe da diplomacia dos EUA, secretário de Estado Antony Blinken, disse nesta quinta-feira (18) a seus colegas da França, Alemanha e Reino Unido, que pode discutir com o Irã um eventual retorno ao acordo nuclear.

"O secretário Blinken reiterou que, como disse o presidente Biden, se o Irã voltar a cumprir estritamente o acordo, os Estados Unidos farão o mesmo e estão preparados para se engajar em discussões com o Irã com tal objetivo", afirmou o comunicado conjunto emitido pelos quatro chanceleres, informa O Globo.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse depois que os Estados Unidos estariam dispostos a enviar representantes para um encontro com delegados iranianos a convite da União Europeia, que também é signatária do acordo de 2015, e com a presença dos demais participantes do pacto, que, além de França, Alemanha e Reino Unido, incluem China e Rússia.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.