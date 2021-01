EUA registram mais de 4 mil mortes diárias por Covid-19 pela 1ª vez

247 - Os Estados Unidos registraram 4.085 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (7) . Com a marca de 4 mil óbitos em um único dia ultrapassada pela primeira vez, os EUA têm mais de 365 mil mortes decorrentes da pandemia. Segundo a Universidade Johns Hopkins, o número de infectados, que chegou a 274.703 nas ultimas 24 horas, é de cerca de 21,5 milhões.

A contagem diária de mortes no país é maior que a registrada entre março e abril do ano passado, quando a média de mortes diárias chegou a 2 mil pessoas. No início desta semana, os órgãos de imprensa divulgaram a informação que as ambulâncias de Los Angeles receberam a orientação de não transportarem pacientes com poucas chances de sobrevivência.

A decisão foi tomada devido à falta de oxigênio em função da superlotação dos leitos hospitalares por conta da doença.

O conhecimento liberta. Saiba mais