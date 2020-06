EUA suspendem voos de 4 companhias aéreas chinesas

A medida, segundo a agência de notícias Associated Press, é uma resposta à decisão da China de não permitir as empresas United Airlines e Delta Air Lines retomarem voos esta semana para a China edit

Sputnik Brasil - Em uma decisão que deve escalar a tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo, o governo de Donald Trump decidiu nesta quarta-feira (3) impedir voos de empresas chinesas para os Estados Unidos.

O Departamento de Transporte afirmou que suspenderá os voos de passageiros de quatro companhias aéreas chinesas a partir de 16 de junho. Serão barrados voos que têm como origem ou destino os Estados Unidos.

A medida, segundo a agência de notícias Associated Press, é uma resposta à decisão da China de não permitir as empresas United Airlines e Delta Air Lines retomarem voos esta semana para a China. As viagens foram suspensas no início deste ano em resposta à pandemia de coronavírus.

O Departamento de Transporte disse que a China está violando um acordo entre os dois países que regulamenta voos de companhias aéreas e que continuará em contato com Pequim para que as empresas dos países "possam exercer plenamente seus direitos bilaterais".

"Enquanto isso, permitiremos que as transportadoras chinesas operem o mesmo número de voos regulares de passageiros que o governo chinês permite aos nossos'', afirmou o Departamento de Transporte.

A medida poderá entrar em vigor antes de 16 de junho, de acordo com Departamento de Transporte.

