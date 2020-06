EUA ultrapassam 10 mil prisões em 9ª noite de protestos antirracistas

247 - Nos Estados Unidos, os protestos antirracistas continuam acontecendo mesmo com o toque de recolher em diversas cidades. Na última quarta-feira (3), foi registrado o 9º dia de atos populares. O número de prisões continua subindo e agora superou 10 mil. A informação é do portal G1.

As prisões acontecem uma vez que o toque de recolher foi decretado em mais de 40 cidades norte-americanas, com a presença da polícia nas ruas, acrescenta a reportagem.

Segundo a Associated Press, agencia de notícias independe nos Estados Unidos, cerca de 3 mil prisões aconteceram em Los Angeles por violação ao toque de recolher. As outras cidades com os números mais elevados são, respectivamente, Nova York, Dallas e Filadélfia.

