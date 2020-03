EUA ultrapassam China em número de casos e viram novo epicentro do coronavírus

País governado por Donald Trump já tem 81.332 casos registrados. A China foi para o segundo lugar, com 81.285 pessoas infectadas, à frente da Itália, com 80.589 edit

247 - Os Estados Unidos acabam de se tornar o novo epicentro da pandemia de coronavírus no mundo, ultrapassando a Itália. As informações podem ser acompanhadas neste link, em tempo real.

Com os dados atualizados nesta quinta-feira 26, o país governado por Donald Trump já tem 81.332 casos registrados. A China foi para o segundo lugar, com 81.285 pessoas infectadas, à frente da Itália, com 80.589.

No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que há agora 2.915 casos e 77 mortes causadas pela doença. O balanço anterior, da quarta-feira (25), apontava 20 óbitos a menos, o que representa um aumento de 19% entre quarta e quinta.