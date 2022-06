EUA vão enviar foguetes avançados para a Ucrânia

Apoie o 247

Reuters - Tropas russas lutarm para assumir o controle total da cidade industrial de Sievierodonetsk nesta quarta-feira (1º/6), quando os Estados Unidos disseram que fornecerão à Ucrânia foguetes avançados para ajudá-la a forçar Moscou a negociar o fim da guerra.

O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia sistemas de foguetes e munições mais avançados para que ela possa "atacar com mais precisão os principais alvos no campo de batalha".

"Agimos rapidamente para enviar à Ucrânia uma quantidade significativa de armamento e munição para que ela possa lutar no campo de batalha e estar na posição mais forte possível na mesa de negociações", escreveu Biden em um artigo de opinião no New York Times.

Um alto funcionário do governo Biden disse que o armamento fornecido incluiria o M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), que o chefe das Forças Armadas da Ucrânia disse há um mês ser "crucial" para combater os ataques de mísseis russos.

Respondendo a preocupações de que tais armas possam levar os Estados Unidos a um conflito direto com a Rússia, altos funcionários do governo disseram que a Ucrânia deu garantias de que os mísseis não seriam usados ​​para atacar dentro da Rússia.

"Esses sistemas serão usados ​​pelos ucranianos para repelir os avanços russos em território ucraniano, mas não serão usados ​​em alvos em território russo", disse a autoridade dos EUA a repórteres.

Logo após o anúncio da decisão dos EUA, o Ministério da Defesa russo disse que as forças nucleares russas estavam realizando exercícios na província de Ivanovo, a nordeste de Moscou, informou a agência de notícias Interfax.

Cerca de 1.000 militares estavam se exercitando em manobras intensas usando mais de 100 veículos, incluindo lançadores de mísseis balísticos intercontinentais Yars, segundo o ministério.

Não houve menção à decisão dos EUA de fornecer novas armas no relatório da Interfax.

A mais recente promessa de armas dos EUA para a Ucrânia - além de bilhões de dólares em equipamentos já fornecidos, incluindo mísseis antiaéreos e drones - ocorreu quando a Rússia pressionava seu ataque para tomar a região leste de Donbass.

Tropas russas já assumiram o controle da maior parte da cidade industrial oriental de Sievierodonetsk, em Lughansk, uma das duas províncias do Donbass, disse o governador regional Serhiy Gaidai na terça-feira (31).

Quase todas as infraestruturas críticas em Sievierodonetsk foram destruídas e 60% das propriedades residenciais foram danificadas, disse ele. O bombardeio russo tornou impossível entregar ajuda ou evacuar pessoas.

Uma vitória russa em Sievierodonetsk e sua cidade gêmea de Lysychansk, do outro lado do rio Siverskyi Donets, traria o controle total de Luhansk, uma das duas províncias do leste que Moscou reivindica em nome dos separatistas.

