Europa deve se preparar para um mundo sem a liderança dos EUA, diz Angela Merkel

Sputnik – A chanceler alemã, Angela Merkel, apelou a uma profunda reflexão sobre uma nova realidade em que os EUA possam não almejar serem os líderes do mundo.

"Crescemos com um certo entendimento de que os EUA queriam ser uma potência mundial. Se os Estados Unidos desejam se retirar deste papel por sua própria vontade, teremos que refletir sobre isso seriamente", disse Merkel.

Em uma nova entrevista para seis jornais europeus, incluindo The Guardian, a chanceler alemã também esclareceu que as tropas norte-americanas não somente ajudam a proteger os países europeus que são membros da OTAN, mas também os interesses de Washington. Contudo, prometeu continuar com o desenvolvimento das capacidades militares alemãs.

Além do mais, a chanceler acrescentou que existem "boas razões" para manter o compromisso com a OTAN e o "escudo protetor nuclear comum [europeu], mas, claramente, a Europa deve contribuir mais que durante a Guerra Fria".

Depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que reduzirá o número de tropas porque "a Alemanha é devedora em seus pagamentos à OTAN", mas que "paga à Rússia", a embaixadora alemã nos EUA, Emily Haber, respondeu que as tropas norte-americanas se encontram na Alemanha não para a proteção do país, mas para manter a segurança transatlântica.

Em setembro de 2019, Merkel afirmou que a Europa deve pensar em sua própria segurança, porque os EUA não a protegeriam "automaticamente" como fizeram durante a Guerra Fria.

