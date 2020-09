Ex-funcionária diz que Facebook ignorou uso de perfis falsos e prejudicou diversas eleições no mundo

Em memorando, uma ex-funcionária do Facebook denunciou que contas falsas criadas dentro da plataforma têm atrapalhado as eleições e o ambiente político em diversos lugares do mundo. Até então cientista de dados da empresa, Sophie Zhang destacou no documento exemplos de chefes de governo e partidos políticos edit

247 – Em memorando publicado pelo site BuzzFeedNews, uma ex-funcionária do Facebook denunciou que contas falsas criadas dentro da plataforma têm atrapalhado as eleições e o ambiente político em diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil, e a empresa teria ignorado ou demorado a agir em muitos casos. A reportagem é do jornal O Globo.

Até então cientista de dados do Facebook, Sophie Zhang destacou no memorando diversos exemplos de chefes de governo e partidos políticos, como no Azerbaijão e em Honduras, usando contas falsas para influenciar a opinião pública. Sophie também encontrou evidências de campanhas coordenadas para impulsionar ou atrapalhar candidatos no Brasil, Índia, Ucrânia, Espanha, Bolívia e Equador.

“Nos três anos que passei no Facebook, descobri várias tentativas flagrantes de governos estrangeiros de abusar de nossa plataforma em grande escala para enganar seus próprios cidadãos e causar notícias internacionais em várias ocasiões”, escreveu a ex-funcionária, em trecho do memorando publicado pelo site.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.