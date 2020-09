Ex-premiê italiano Silvio Berlusconi é internado com coronavírus

"Berlusconi foi hospitalizado por precaução no hospital San Raffaele de Milão depois de apresentar alguns sintomas", informou a assessoria de imprensa do ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi, 83 anos. Um guarda-costa dele também testou positivo para o novo coronavírus edit

247 - O ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi, 83 anos, foi internado no hospital San Raffaele, em Milão, nessa quinta-feira (3), após ser diagnosticado com coronavírus no dia anterior. Ele foi internado por precaução, de acordo com a assessoria de imprensa. O hospital não informou o estado de saúde do ex-premiê.

"Berlusconi foi hospitalizado por precaução no hospital San Raffaele de Milão depois de apresentar alguns sintomas. Seu quadro clínico não é preocupante", diz um breve comunicado de sua equipe.

Um guarda-costa de Berlusconi também testou positivo para o novo coronavírus, mas não há informações sobre o caso.

O ex-primeiro ministro organizou o partido Forza Italia e venceu as eleições em 1994, mas o governo acabou em sete meses. Em 2001, ele voltou ao poder e ficou até abril de 2006, um recorde na Itália do pós-guerra. Dois anos depois voltou a governar o país europeu pela terceira vez.

Em 2011, com alta desaprovação, Berlusconi deixou o comando para o economista Mario Monti.

