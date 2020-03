Ex-presidente do Parlamento Europeu denuncia a fraude eleitoral no Brasil, que foi o veto a Lula

247 - Em Berlim, Alemanha, o ex-presidente Lula se encontrou com o ex-presidente do Parlamento Europeu e deputado pelo SPD, Martin Schulz.

Schulz afirmou que Jair Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 no Brasil porque Lula foi impedido de concorrer. “Se Lula tivesse sido candidato, Bolsonaro não teria sido eleito. Jogaram o candidato favorito na prisão e isso tem ares de golpe de Estado. Não sou jurista, mas vejo que o Direito foi retorcido para servir às intenções deles. Lula não foi tratado de acordo com as regras do Direito. É preciso ter em mente que o que sustenta a democracia não é só a vontade popular, mas também a vontade da mídia, que está disposta a sacrificar a democracia em nome de seus interesses”.