Mercenários presos na Venezuela eram guarda-costas de Trump

Por Fania Rodrigues, de Caracas | Venezuela, na Revista Forum - Nos últimos dois dias a Venezuela desarmou duas operações com mercenários vinculados a grupos opositores ao governo de Nicolás Maduro e a forças de segurança dos Estados Unidos. Ex-militares do país bolivariano e estrangeiros tentaram entrar via marítima em território venezuelano, com armas de alto calibre, como fuzis, rádios via satélite, granadas e até metralhadoras. A ação armada foi batizada de Operação Gedeón. Em terra, foram apreendidas seis caminhonetes 4×4 e centenas de quilos de munição.

No domingo (03/05) foram detidos oito mercenários que chegavam em lanchas rápidas pela costa da cidade La Guaira, estado de Vargas, zona metropolitana de Caracas, e onde está localizado o principal aeroporto do país, o aeroporto internacional Simón Bolívar. Outros dois homens foram presos nas proximidades da zona costeira, enquanto fugiam. Um deles é funcionário da Agencia de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA, pela sigla em inglês), segundo informações das autoridades.

