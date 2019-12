Fake news: presidente do Chile diz que o pior da crise política já passou

“Estou convencido de que o ano de 2020 será muito melhor que o de 2019 e, além disso, estou convencido de que o pior desta crise acabou e agora temos que nos encarregar de aprender as lições para construir um país melhor entre todos” , disse o presidente chileno edit

247 - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse no domingo (29) que o pior da crise "já passou", enquanto a repressão e a morte de civis desarmados pelos Carabineros continuam.

“Estou convencido de que o ano de 2020 será muito melhor que o de 2019 e, além disso, estou convencido de que o pior desta crise acabou e agora temos que nos encarregar de aprender as lições para construir um país melhor entre todos” , disse o chefe de Estado.

Após dois meses e meio de protestos contra o neoliberalismo e seu governo reprovado pela maioria da população, Piñera enfatizou que em 2020 trabalhará para solucionar as demandas de milhões de chilenos que não pararam de sair nas ruas, inflrma a Telesul.

Desde 18 de outubro, violações graves e múltiplas dos direitos humanos são geradas pela polícia, confirmadas pelo Instituto Nacional de Direitos Humanos (NHRI).

No entanto, Piñera defende que o chefe dos Carabineros, general Mario Rozas, "fez todos os esforços para impedir violações dos direitos humanos", insistiu o presidente.

Além disso, Piñera anunciou que até 2020 serão realizadas reformas no sistema de pensão e saúde com o objetivo de reduzir as manifestações.

Mas os chilenos continuam se mobilizando exigindo uma constituinte com participação inclusiva e acabando com as profundas desigualdades sociais sofridas pelos setores populares.