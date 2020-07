Faltando 100 dias para as eleições nos EUA, aumenta vantagem de Biden sobre Trump

Segundo todas as pesquisas, a diferença entre os dois candidatos à eleição presidencial americana de 3 de novembro é agora de mais de 8 pontos edit

247 - A 100 dias da eleição presidencial dos Estados Unidos, o candidato democrata Joe Biden está em vantagem sobre o atual presidente, Donald Trump.

Segundo o resultado acumulado de uma série de pesquisas, Biden tem em média 8,6% a mais do que Trump nas intenções de voto dos americanos. Uma pesquisa da Universidade de Quinnipiac chega a indicar uma vantagem de Biden de 15%. O otimismo da campanha democrata vem também do fato de que, historicamente, nas últimas dez eleições presidenciais americanas, os candidatos que lideravam as pesquisas saíram vitoriosos das urnas. A única exceção foi Mikael Dukakis, em 1988, que perdeu para George Bush "pai".

A epidemia de Covid-19 estimula os eleitores a preferir o voto pelo correio, uma prática que é rejeitada categoricamente por Donald Trump. Segundo o presidente americano, o voto à distância é uma porta aberta às fraudes em massa. Já os democratas temem ingerências estrangeiras, principalmente da Rússia, China e Irã.

A 100 dias da votação, um número cada vez maior de analistas fala em provável contestação do resultado. Há uma semana, em uma entrevista ao canal Fox News, Trump continuou a alimentar um clima de dúvida ao afirmar que somente em 3 de novembro, após a apuração dos votos, ele dirá se aceita o resultado das urnas. O republicano, em desvantagem em todas as pesquisas, teme uma derrota humilhante. Se as sondagens se confirmarem nas urnas, Trump será o primeiro presidente eleito para um único mandato em um quarto de século nos Estados Unidos, assinala uma reportagem da RFI.



