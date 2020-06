Fãs de K-pop no TikTok esvaziam comício de Trump: reservam lugares e não vão

247 - O primeiro comício da campanha de Donald Trump, após o início da pandamia foi realizado num estádio em Tulsa, Oklahoma, com capacidade para 19 mil pessoas. Apesar de todos os lugares estarem reservados, o estádio não lotou o que desapontou a equipe de campanha.

No Twitter, o coordenador de campanha de Trump, Brad Pascale, culpou “manifestantes radicais, inflamados por uma semana de cobertura apocalíptica da mídia”, pelos lugares vazios no ginásio.

Mas a explicação para os lugares vazios foi um movimento feito por jovens fãs de K-pop (a música pop coreana). O boicote foi combinado pelo TikTok, a rede social que é um fenômeno entre os adolescentes.

De acordo com reportagem do New York Times, os fãs trocaram a celebração de seus ídolos por um ato contra Trump impulsionado pelo movimento “Black Lives Matter”, que repudia a violência policial contra negros.

Eles combinaram de reservar milhares de entradas para o comício eleitoral de Trump e não apareceram. Segundo o site Business Insider, o movimento postou vídeos com ingressos para o comício enquanto dançavam a música Macarena.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.