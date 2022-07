Finlândia sugere implantação de base da Otan na fronteira russa, diz mídia

O prefeito da cidade finlandesa de Lappeenranta sugeriu a implantação de uma base militar da Otan no território de Carélia do Sul edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O prefeito da cidade finlandesa de Lappeenranta sugeriu a implantação de uma base militar da Otan no território de Carélia do Sul, uma região da Finlândia na fronteira com a Rússia.

"Ouvi dizer que há especulação sobre o aeroporto. Poderia muito bem ser usado se as Forças de Defesa quiserem. Não posso dizer nada sobre o estacionamento de Forças de Defesa e unidades militares", afirmou o governador, citado pelo Yle.

No dia 29 de junho, a Otan convidou formalmente a Finlândia e a Suécia a aderirem à aliança durante a cúpula de Madri.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Otan enfatizou que a segurança dos países nórdicos era de "importância direta para a aliança, inclusive durante o processo de adesão", e caracterizou o convite como uma reafirmação do compromisso de Política de Portas Abertas de seus membros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE