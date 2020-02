FMI diz que dívida argentina é insustentável

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse em comunicado nesta quarta-feira que a dívida pública bruta argentina aumentou cerca de 90% do produto interno bruto (PIB), como resultado da desvalorização de mais de 40% do peso desde julho, o que a torna insustentável edit

247 - A equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) que visitou a Argentina na quarta-feira (19), concluiu que a dívida do país sul-americano "não é sustentável" e é necessária uma reestruturação.

Em uma declaração, a instituição argumenta que a dívida pública bruta aumentou cerca de 90% do produto interno bruto (PIB), como resultado da desvalorização de mais de 40% do peso desde julho, o aumento do risco-país, a queda nas reservas internacionais e a contração da economia, informa a Telesul.