Forças Armadas chinesas conduzem exercícios militares em larga escala em torno da ilha de Taiwan

247 - O Comando de Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês organizou na quarta-feira (3) exercícios conjuntos de treinamento de combate nas águas e no espaço aéreo do norte, sudoeste e sudeste da ilha de Taiwan, informa a Xinhua.

Os exercícios envolvem tropas da Marinha, Força Aérea, Força de Foguetes, Força de Apoio Estratégico e Força de Apoio Logístico sob o Comando Leste.

Os exercícios se concentraram em sessões de treinamento importantes, incluindo bloqueio conjunto, ataque a alvos marítimos, ataque a alvos terrestres e operação de controle do espaço aéreo, e as capacidades de combate conjunto das tropas foram testadas nas operações militares.

