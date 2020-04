Fórum: Evo Morales chama de “Golpe do Lítio” o que viveu na Bolívia

“O golpe ao lítio é porque temos as maiores reservas de lítio do mundo, maiores que as do Chile e da Argentina, e tínhamos um projeto de industrialização do lítio por conta própria, e os Estados Unidos não perdoaram essa nossa política”, afirmou Morales edit

Fórum - A Revista Fórum realizou neste sábado (4) uma entrevista exclusiva com Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, desposto no golpe de Estado de 10 de novembro de 2019. Segundo o líder socialista, a ação que terminou com seu mandato foi “um golpe ao índio, ao modelo econômico e um golpe ao lítio”.

Segundo Morales, “o golpe ao lítio é porque temos as maiores reservas de lítio do mundo, maiores que as do Chile e da Argentina, e tínhamos um projeto de industrialização do lítio por conta própria, e os Estados Unidos não perdoaram essa nossa política. Estávamos experimentando já com plantas piloto para fabricação de baterias de lítio e outros produtos com valor agregado. Assim, poderíamos ter mais soberania na hora de definir o preço internacional do produto”.

Veja a íntegra na Fórum.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso