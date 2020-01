Franco-atiradores vão matar cerca de 10 mil camelos que buscam água na Austrália

247 - Por conta da seca, 10 mil camelos selvagens se aproximaram de localidades do interior da Austrália e colocam habitantes do local em risco e irão ser extrerminados por Franco-atiradores em helicópteros.

Manadas de camelos em busca de água e alimentos colocam em risco as comunidades indígenas nessas áreas, além de causar danos e representar um perigo para os motoristas, segundo as autoridades locais no sul da Austrália, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.