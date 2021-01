Fundador do Alibaba desaparece após criticar governo chinês, diz mídia

Sputnik - O bilionário chinês, Jack Ma, de 56 anos de idade, fundador do Alibaba e Ant Group, foi visto pela última vez há mais de dois meses, segundo relatos de Jessica Yun ao Yahoo Finance, citado pelo portal Business Insider.

No final de dezembro, o governo chinês iniciou uma investigação antitruste sobre o Alibaba, maior empresa de comércio eletrônico da China, segundo o Business Insider.

Em novembro, a China introduziu uma série de novas regulamentações interrompendo a grande oferta pública inicial da empresa da Ant Group. As novas regulamentações surgiram após Ma criticar o sistema regulatório financeiro da China em uma conferência em Xangai.

Ma deixou o cargo de presidente do Alibaba em 2019, contudo, era o homem mais rico da China, com uma fortuna avaliada em US$ 60 bilhões (R$ 311 bilhões), porém seu patrimônio líquido sofreu uma quede de US$ 12 bilhões (R$ 62 bilhões) nos últimos dois meses, com o endurecimento das regras chinesas para a indústria de tecnologia financeira.

Hoje, Ma é o quarto homem mais rico do país, segundo a Bloomberg Billionaires.

A notícia do desaparecimento de Ma surgiu pela primeira vez em agosto de 2019, com diversas suposições. Em entrevista, o empresário Guo Wengui, que foi considerado fugitivo em 2014 por ter exposto a corrupção no país, afirmou que Ma seria provavelmente morto ou preso, pois a China pretende "retomar" a empresa Ant Group.

Recentemente, o governo chinês ordenou que a Ant Group, que é dona da maior plataforma de pagamento digital na China – a Alipay, reduzisse suas operações após afirmar que a empresa "não era sólida".

