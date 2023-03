Gigantes dos EUA preparam depósito bilionário para evitar o colapso de mais um banco

Plano chega a 30 bilhões de dólares e tem o objetivo de resgatar o First Republic Bank edit

Carta Capital - Os maiores bancos dos Estados Unidos estão próximos de um acordo sobre o plano para depositar cerca de 30 bilhões de dólares no First Republic Bank. O movimento é orquestrado pelo governo norte-americano e tem o objetivo de estabilizar a instituição, conforme o relato de fontes à agência especializada Bloomberg.

Gigantes como JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo e Morgan Stanley compõem a negociação, confirmaram as fontes, mas pedem para não ser identificados, porque as conversas ocorrem em sigilo.

