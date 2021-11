Gleisi desautoriza nota da secretaria internacional do PT em relação às eleições na Nicarágua

Apoie o 247

247- A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), desautorizou a nota divulgada pela secretaria internacional do partido, que louvava o processo eleitoral na Nicarágua, que reelegeu Daniel Ortega, após as prisões de opositores. Gleisi afirmou que a nota não foi submetida à direção partidária e, portanto, não tem validade. No texto, de responsabilidade do secretário internacional Romenio Pereira, dizia-se que o “Partido dos Trabalhadores (PT) saúda as eleições nicaraguenses realizadas neste domingo, 7 de novembro, em uma grande manifestação popular e democrática deste país irmão”. As eleições na Nicarágua não são reconhecidas pelos Estados Unidos nem pela OEA. Confira, abaixo, a reação de Gleisi:

Nota s/ eleições na Nicarágua ñ foi submetida à direção partidária. Posição PT em relação qq país é defesa da autodeterminação dos povos, contra interferência externa e respeito à democracia, por parte de governo e oposição.Nossa prioridade é debater o Brasil c/ o povo brasileiro — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 10, 2021

