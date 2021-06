247 - "Os observadores descobriram que as coisas só ficam mais complicadas quando as origens do coronavírus - uma questão científica já difícil - estão emaranhadas em truques de manipulação política. Analisando mais de 8.000 notícias relacionadas à teoria do vazamento de laboratório, o Global Times descobriu que 60% da cobertura vinha apenas dos Estados Unidos".

"É importante notar que muitos meios de comunicação no mundo ocidental liderado pelos EUA, que alardearam a teoria do vazamento de laboratório, estão dispostos apenas a se concentrar nos laboratórios chineses, embora tenham sido minuciosamente investigados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), enquanto ignoram as instituições americanas de pesquisa biológica mais suspeitas, como o infame Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas do Exército dos EUA (USAMRIID) em Fort Detrick, Maryland", escreve o jornal chinês.

"O USAMRIID foi temporariamente fechado em 2019 após uma inspeção do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Embora esse misterioso laboratório tenha relatado o motivo do fechamento como "problemas contínuos de infraestrutura com a descontaminação de águas residuais", a explicação não foi suficientemente convincente. O Global Times descobriu que a falha do laboratório em controlar as toxinas parecia ter alarmado as instituições de combate às armas de destruição em massa nos Estados Unidos".

"Um estudo conjunto sobre as origens da Covid-19 por especialistas chineses e a OMS em março rejeitou a teoria da conspiração do "vazamento de laboratório". Mais evidências apontaram para o fato de que o vírus provavelmente saltou de morcegos para humanos por meio de outro animal intermediário, e era "extremamente improvável" que vazasse de um laboratório, disse o relatório do estudo".

"No entanto, a teoria do vazamento de laboratório não desapareceu; em vez disso, especialmente desde o início de maio, foi amplamente promovida por alguns políticos e meios de comunicação dos EUA como algo "plausível". Em um artigo publicado no Bulletin of the Atomic Scientists em 5 de maio, sem qualquer evidência, o escritor científico Nicholas Wade afirmou que 'os proponentes da fuga de laboratório podem explicar todos os fatos disponíveis sobre o SARS2 consideravelmente mais facilmente do que aqueles que defendem a emergência natural' ".

"Dias depois, o The Wall Street Journal relatou em 23 de maio que três pesquisadores do Wuhan Institute of Virology (WIV) 'ficaram doentes o suficiente em novembro de 2019 que procuraram atendimento hospitalar' e apresentavam 'sintomas consistentes com Covid-19 e sazonal comum doença' ".

O relatório do WSJ citou um "relatório de inteligência dos EUA não divulgado anteriormente."

Em 26 de maio, o presidente Biden declarou que havia ordenado à comunidade de inteligência dos Estados Unidos que "redobrasse" seus esforços para investigar as origens do COVID-19. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, chegou a afirmar em 20 de junho que a China enfrentará "isolamento na comunidade internacional" se não cooperar com uma nova investigação sobre a origem da pandemia de Covid-19, informou a Bloomberg naquele dia.

"Enquanto os EUA estão focados exclusivamente nos laboratórios chineses, os EUA raramente prestam atenção à falha em seus próprios laboratórios domésticos, alguns dos quais já causaram acidentes relacionados a vírus antes".

