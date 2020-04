Governador de Washington diz que Trump 'encoraja atos ilegais e perigosos'

O governador do estado de Washington, o democrata Jay Inslee criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por querer afrouxar a quarentena em alguns estados edit

247 - O governador de Washington, Jay Inslee disse que Trump é "desequilibrado". Ele acusou o presidente de colocar milhões de pessoas em risco.

"As declarações do presidente nesta manhã encorajam atos ilegais e perigosos. Ele está colocando milhões de pessoas em risco de contrair a covid-19", disse o governador. "Seus protestos desequilibrados e convocações para que as pessoas 'liberem' os estados também podem levar à violência. Nós já vimos isso antes", apontou.

O democrata fez referência a uma série de tuítes publicados por Trump em que o presidente pede a "liberação" dos estados de Minnesota, Michigan e Virgínia e a "proteção" à Segunda Emenda, que permite o porte de armas aos cidadãos norte-americanos, informa o UOL.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.