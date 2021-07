Governo da Venezuela se declara pronto para dialogar com a oposição no México

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, conclamou a oposição a permanecer no caminho constitucional e democrático edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira (22) que porta-vozes do governo já se comunicaram com as diferentes delegações da oposição para a realização de um diálogo político produtivo tendo o México como sede.

O Governo da Venezuela se declarou preparado para iniciar esse diálogo com a oposição, com o objetivo de chegar a acordos em favor da soberania do país.

“Estamos prontos para ir ao México sentar à mesa de diálogo com a oposição, com uma agenda venezuelana realista, para que sejam levantadas todas as medidas coercitivas unilaterais, pela paz”, declarou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, informa a Telesul.

