Governo de Hong Kong desmente notícias sobre 'brutalidade policial' na véspera do Natal

O governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) da China refutou por meio de comunicado divulgado pela Hong Kong Watch, baseada no Reino Unido, notícias sobre sobre a "brutalidade policial" na véspera do Natal em Hong Kong.

"Não há nada de verdade nessas falsas acusações e invenções", disse um porta-voz . "A polícia adotou uma postura ponderada e contida durante todo o processo. Apenas a mínima força foi empregada em resposta às ostensivas atividades ilegais dos manifestantes violentos na véspera do Natal".

O porta-voz salientou que os desordeiros causaram incêndios criminosos, vandalizaram lojas e uma agência do HSBC em Mong Kok, bloquearam ruas, destruíram 21 semáforos, agrediram brutalmente civis inocentes e atacaram policiais, informa a agência Xinhua .

Essas atividades ilegais inegavelmente afetaram de forma significativa a paz e a segurança pública e, portanto, as ações policiais foram necessárias, disse ele.

O porta-voz descreveu as observações do presidente da Hong Kong Watch alegando que "Hong Kong testemunhou uma brutalidade policial verdadeiramente ultrajante na véspera do Natal" como "falsas, totalmente irresponsáveis e grosseiramente injustas".

Esse tipo de mito e mentiras maliciosas deve ser desmascarado imediatamente, pois criou uma imagem totalmente equivocada de Hong Kong no exterior, e Hong Kong acredita firmemente e cumpre rigorosamente com o Estado de Direito, acrescentou o porta-voz.