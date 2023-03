Governo do Japão convida Lula para participar da reunião do G7

'É essencial a cooperação dos dois países em questões globais', reforçou o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji edit

247 - O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, informou que o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, convidou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da reunião do G7, prevista para acontecer de 19 a 21 de maio na província de Hiroshima, no sul do território japonês, continente asiático.

"É essencial que o Japão coopere com o Brasil em questões globais, como mudança climática, saúde e desenvolvimento", afirmou Kishida.

É tradição do G7 convidar para suas cúpulas alguns países relevantes para o momento. O grupo reúne os seguintes países (por ordem de maiores economias): Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá.

A China é a segunda maior potência econômica, mas não está no G7. O governo norte-americano vê o país asiático como uma ameaça à liderança dos EUA na economia global.

Em entrevista ao 247 nesta terça, o presidente Lula destacou a importância da parceria comercial do Brasil com o governo chinês.

