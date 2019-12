Governo progressista de Buenos Aires conquista sua primeira vitória no parlamento local

Após intensas negociações, foi alcançado um acordo entre as bancadas da Frente de Todos e Juntos pela Mudança, que assegurou a aprovação do pacote de leis de emergência social edit

247 - O Senado da província de Buenos Aires aprovou nesta quinta-feira (19), em sua segunda sessão extraordinária, o pacote de leis de emergência social, econômica, produtiva e energética enviado pelo governador Axel Kicillof, embora com várias modificações.

A coalizão no poder e a oposição chegaram a um acordo para sancionar o projeto de declaração do estado de emergência, após o qual a presidente do Senado provincial, Verónica Magario, anunciou que a regra aprovada será encaminhada à Câmara dos Deputados para tramitação, informa a Telesur.

O chefe de gabinete do governo da província de Buenos Aires, Carlos Bianco, instou a oposição a acompanhar o projeto de declaração de emergência, porque essa ferramenta "é muito necessária e urgente para começar a resolver os problemas de Buenos Aires".

O governador da província de Buenos Aires Axel Kicill enfatizou que é importante o apoio legislativo a iniciativas como declarar o estado de emergência social, econômica, produtiva e energética na área da província de Buenos Aires e ratificar emergências em questões de segurança pública, saúde e política penitenciária, infraestrutura, habitação e serviços públicos, administrativos e tecnológicos.

Segundo uma fonte legislativa, a emergência terá o prazo de um ano e não dois, como era o projeto original e também foi fixado 31 de março como o prazo para a extensão do orçamento, algo que não estava previsto no projeto enviado pelo governador.