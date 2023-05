Governo ucraniano tenta assassinar Vladimir Putin

Ucrânia lançou dois ataques com o objetivo de atingir a residência do presidente russo. Moscou considera o ocorrido um ato de terrorismo e avisa que haverá retaliação edit

RT - A Ucrânia lançou dois ataques de drones durante a noite com o objetivo de atingir a residência do presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, informou seu escritório.

A aeronave foi derrubada usando medidas projetadas para combater a guerra eletrônica e não causou vítimas ou danos, de acordo com um comunicado. Moscou considera o incidente um ato de terrorismo.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira e as duas aeronaves não tripuladas caíram no terreno do icônico complexo de Moscou, de acordo com o gabinete do presidente. A agenda de Putin não foi afetada e ele trabalha na quarta-feira em sua residência nos arredores de Moscou.

A Rússia se reserva o direito de retaliar da maneira, local e hora de sua escolha, observou o comunicado.

“Consideramos isso uma ação terrorista pré-planejada e uma tentativa contra o presidente russo”, acrescentou. O incidente aconteceu “antes do Dia da Vitória [quando a Rússia comemora a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial] e do desfile de 9 de maio, quando convidados estrangeiros planejam estar presentes".

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que o presidente estava ausente do Kremlin quando os drones foram derrubados. Atualmente, ele está na residência presidencial em Novo-Ogaryovo, na região de Moscou, localizada a oeste da capital.

Há imagens circulando nas mídias sociais, que pretendem mostrar as consequências, com uma nuvem de fumaça subindo contra a paisagem urbana noturna do território da sede histórica do poder russo.

