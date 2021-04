Grupo de Puebla diz ver com "preocupação" risco de revisão de decisão do STF sobre parcialidade de Moro

247 - O Grupo de Puebla, coletivo formado por vários ex-presidentes de países da América Latina e líderes regionais, divulgou nota em que afirma possuir “grande preocupação” com a possibilidade de que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) possa rever a própria decisão que declarou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O caso será julgado pelo colegiado nesta quarta quarta-feira (14), quando os ministros irão julgar um recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a decisão do ministro Edson Fachin que anulou as condenações imposta a Lula na Lava Jato e determinou a transferência dos processos de Curitiba para Brasília

No texto, o grupo ressalta que as recentes decisões do STF que “anulam as sentença ilegais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e decretam a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro” foi “um passo importante para restaurar a credibilidade do Judiciário brasileiro e sua fé na democracia”.

O texto, porém, ressalta que “os dirigentes do Grupo Puebla e os juristas do Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia (CLAJUD) recebem com grande preocupação a notícia de que tais decisões, tomadas nas instâncias cabíveis e conclusivas no caso Lula, serão objeto de uma revisão nova e extraordinária. Trata-se, mais uma vez, de submeter o cidadão Lula a um tratamento excepcional, porque ele é quem é. E seria uma nova violação do princípio do juízo natural, justamente o motivo que levou o Supremo Tribunal Federal a anular as sentenças contra ele”.

A perseguição política ao ex-presidente Lula, por meio da justiça, é um vergonhoso capítulo da história que deve terminar com o reconhecimento de seus plenos direitos e a anulação das injustiças. A mera possibilidade de que as expectativas do Brasil e do mundo sejam frustradas motiva esse alerta, principalmente quando a população brasileira sofre a desumanidade de um governo que é o resultado cruel da prisão ilegal e do impedimento de Lula de aparecer nas eleições de 2018”, diz o Grupo de Puebla no texto.

“Justiça para Lula é esperança para o Brasil e para o mundo”, completa a nota.

Confira a íntegra da nota do Grupo de Puebla.

Fundadores e Fundadoras do Grupo Puebla, 12 de Abril de 2021

-Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil

-Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia

-Fernando Lugo, ex-presidente do Paraguai

-José Luis Rodríguez Zapatero, ex-presidente do Governo da Espanha

-Martin Torrijos, ex-presidente da República do Panamá

-Rafael Correa, ex-presidente do Equador

- Alejandro Navarro, senador do Chile

-Aloizio Mercadante, ex-ministro do Brasil

-Ana Isabel Prera, ex-deputado e ex-embaixador da Guatemala

-Beatriz Paredes, senador do México

-Carlos Sotelo, ex-senador do México

-Carol Proner, jurista do Brasil

-Celso Amorim, ex-chanceler do Brasil

-Clara López, ex-ministra da Colômbia

-Cuauhtémoc Cárdenas, ex-candidato presidencial do México

-Daniel Martínez, ex-candidato à presidência do Uruguai

-Esperanza Martínez, ex-senador do Paraguai

-Gabriela Rivadeneira, representante da Câmara dos Deputados do Equador

-Hugo Martínez, ex-chanceler de El Salvador

-Iván Cepeda, senador da Colômbia

-Jorge Taiana, senador da Argentina

- José Miguel Insulza, senador do Chile

-Maria José Pizarro, congressista da Colômbia

-Marco Enríquez-Ominami, ex-candidato presidencial do Chile

-Mónica Xavier, senador do Uruguai

-Ricardo Patiño, ex-chanceler do Equador

-Aída García- Naranjo, ex-ministro do Peru

