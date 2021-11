Grupo de Puebla saúda vitória das forças progressistas em Honduras

Apoie o 247

247 - O Grupo Puebla, uma aliança formada por líderes progressistas de 17 países, saudou nesta segunda-feira (29) a vitória de Xiomara Castro nas eleições presidenciais em Honduras.

“A mudança venceu. Honduras tem uma presidente progressista. Xiomara Castro trabalhará com amor pelas transformações que as pessoas almejam ”, afirmou o grupo, que esta terça-feira realizará sua terceira cúpula presencial na Cidade do México.

Vários membros do Grupo, dos quais dois presidentes em exercício (Alberto Fernández, da Argentina, e Luis Arce, da Bolívia), também comemoraram a boa notícia, informa a Prensa Latina.

