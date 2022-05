Guerra na Ucrânia faz Rússia abrir caminho para alistar maiores de 40 anos nas Forças Armadas

Atualmente, apenas russos de 18 a 40 anos e estrangeiros de 18 a 30 anos podem assinar um primeiro contrato com as forças militares edit

247 com Reuters - Em um sinal da necessidade urgente da Rússia de reforçar seu empenho de guerra na Ucrânia, o Parlamento russo disse nesta sexta-feira que considerará um projeto de lei para permitir que russos com mais de 40 anos e estrangeiros com mais de 30 se alistem nas Forças Armadas.

O site da Duma, a câmara baixa do Parlamento, informou que a medida permitirá que os militares utilizem as habilidades de profissionais mais velhos. A lei traria mais militares com especialidades em demanda, como trabalhadores médicos e engenheiros, segundo um comunicado da Duma.

Analistas, porém, dizem que a Rússia está sofrendo com a escassez de pessoal por causa de suas perdas na Ucrânia.

"Para o uso de armas de alta precisão, a operação de armas e equipamentos militares, são necessários especialistas altamente profissionais. A experiência mostra que eles se tornam assim aos 40-45 anos", disse.

"Claramente, os russos estão com problemas. Esta é a mais recente tentativa de resolver a escassez de mão de obra sem alarmar a sua própria população. Mas está ficando cada vez mais difícil para o Kremlin disfarçar seus fracassos na Ucrânia", disse o general reformado dos Estados Unidos Ben Hodges, ex- comandante das forças do Exército dos EUA na Europa.

