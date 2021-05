Hamas lança bateria de foguetes contra regiões do centro de Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone neste sábado (15), com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas edit

247 - As Forças de Defesa de Israel informaram que o Hamas lançou, por volta da meia-noite deste sábado (15), uma bateria de foguetes contra regiões do centro e do sul de Israel.

Em uma postagem nas redes sociais, as FDI acrescentaram que as sirenes de alerta para foguetes foram acionadas em Tel Aviv e nas regiões atingidas, e que a população está protegida em abrigos antiaéreos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone neste sábado (15), com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Em nota, a Casa Branca informa que os dois líderes discutiram as tensões atuais em Jerusalém e na Cisjordânia e “compartilharam seu desejo comum de que Jerusalém seja um lugar de coexistência pacífica para povos de todas as fés e origens”.

De acordo com o comunicado, Biden “ressaltou a necessidade de o Hamas parar de lançar foguetes contra Israel” – o Hamas controla a Faixa de Gaza.





​





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.