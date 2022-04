Human Rights Watch registra “execuções sumárias” e outros “abusos graves” em zonas da Ucrânia sob controle russo

Apoie o 247

ICL

247 - A organização de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) denunciou neste domingo (3) que em zonas da Ucrânia sob controle da Rússia foram cometidas "execuções sumárias" e "outros abusos graves" que podem configurar crimes de guerra.

Num relatório divulgado este domingo, a entidade afirma ter documentado vários casos, entre 27 de fevereiro e 14 de março, em que as forças russas cometeram o que classificou de crimes de guerra contra civis em áreas ocupadas nas regiões de Chernobyl, Kharkiv e Kiev.

As execuções sumárias, documentadas com base em entrevistas a testemunhas, tiveram lugar a 4 de março em Bucha -os casos relatados são anteriores aos mais de 20 corpos de civis encontrados nas ruas da cidade neste sábado (2) Bucha, a noroeste da capital, e a 27 de fevereiro em Staryi Bykiv, na região norte de Chernobyl.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O início do relatório afirma o seguinte:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Human Rights Watch documentou vários casos de forças militares russas que cometeram violações das leis de guerra contra civis em áreas ocupadas das regiões de Chernihiv, Kharkiv e Kyiv da Ucrânia. Estes incluem um caso de estupro repetido; dois casos de execução sumária, um de seis homens, o outro de um homem; e outros casos de violência ilegal e ameaças contra civis entre 27 de fevereiro e 14 de março de 2022. Os soldados também foram implicados em saquear propriedades civis, incluindo alimentos, roupas e lenha. Aqueles que cometeram esses abusos são responsáveis ​​por crimes de guerra.

“Os casos que documentamos representam crueldade e violência indescritíveis e deliberadas contra civis ucranianos”, disse Hugh Williamson, diretor da Human Rights Watch para Europa e Ásia Central. “Estupro, assassinato e outros atos violentos contra pessoas sob custódia das forças russas devem ser investigados como crimes de guerra.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Human Rights Watch entrevistou 10 pessoas, incluindo testemunhas, vítimas e moradores locais de territórios ocupados pela Rússia, pessoalmente ou por telefone. Algumas pessoas pediram para serem identificadas apenas pelo primeiro nome ou por pseudônimos para sua proteção.

Em 4 de março, as forças russas em Bucha, cerca de 30 quilômetros a noroeste de Kiev, cercaram cinco homens e executaram sumariamente um deles. Uma testemunha disse à Human Rights Watch que soldados forçaram os cinco homens a se ajoelharem na beira da estrada, puxaram suas camisetas sobre suas cabeças e atiraram na nuca de um dos homens. “Ele caiu”, disse a testemunha, “e as mulheres [presentes no local] gritaram”.

Você pode ler a íntegra do relatório aqui (em inglês).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE