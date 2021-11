Imigrantes a caminho dos EUA se reúnem no sul do México para ganhar força com maior número

Parte de uma caravana maior, cerca de três mil imigrantes chegaram em grupos perto da fronteira sul do México com a Guatemala nas últimas semanas para depois continuar a jornada para o norte edit

TAPACHULA, México (Reuters) - Grupos de imigrantes do Haiti e da América Central uniram forças, nesta quinta-feira, ao deixar Tapachula, uma cidade do sul do México, para seguir rumo à fronteira dos Estados Unidos.

Cerca de três mil imigrantes chegaram em grupos menores perto da fronteira sul do México com a Guatemala nas últimas semanas para descansar e depois continuar sua jornada para o norte, e são parte de uma caravana maior.

Cerca de 150 pessoas, a maioria do Haiti, reuniram-se em um parque entre o entardecer de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira para viajar ao norte, disse um jornalista da Reuters.

Enquanto isso, membros de outra caravana de imigrantes também começaram a sair nesta quinta-feira de Tapachula, onde esperaram durante meses. Eles seguiam para Veracruz depois de combinarem pontos de encontro por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais.

Ana Gomez, uma salvadorenha de 32 anos que viaja com os três filhos, a irmã e a sobrinha, disse que passou um mês em Tapachula.

Embora seu destino seja os EUA, ela disse que não descarta ficar no México.

Autoridades norte-americanas prenderam mais de 1,7 milhão de imigrantes na fronteira EUA-México no atual ano fiscal, o maior número já registrado.

