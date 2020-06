Índia aprova teste em humanos da primeira vacina do país contra a Covid-19

O imunizante conhecido como Covaxin foi produzido pela Bharat Biotech em parceria com o Instituto Nacional de Virologia do Conselho Indiano de Pesquisa Médica edit

247 - Uma potencial vacina contra o novo coronavírus, produzida pela Bharat Biotech em parceria com o Instituto Nacional de Virologia do Conselho Indiano de Pesquisa Médica, foi aprovada para realizar testes em humanos na Índia. O imunizante conhecido como Covaxin tornou-se o primeiro candidato do país a receber o aval da agência reguladora local. A informação foi apurada através de um comunicado emitido pela própria empresa na segunda-feira (29). A reportagem é do portal G1.

As fases 1 e 2 de testes clínicos da Covaxin estão sendo preparadas após a aprovação do pedido da companhia pela Controladoria-Geral de Medicamentos da Índia, acrescenta a reportagem. Os testes em humanos devem começar em todo o país no mês de julho.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.