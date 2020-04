Índia proíbe todas as exportações de hidroxicloroquina

A Índia proibiu todas as exportações de hidroxicloroquina, um medicamento contra a malária que Jair Bolsonaro anunciou neste sábado que iria importar do país asiático e Donald Trump tem repetidamente apontado como um "divisor de águas" na luta contra o coronavírus edit

247 - As exportações de hidroxicloroquina foram proibidas pela Índia. No mês passado, o órgão regulador do comércio indiano já tinha restringido as remessas da droga para o exterior permitindo apenas algumas exceções limitadas, como aquelas relacionadas a motivos humanitários e para cumprir compromissos anteriores.

Em uma entrevista coletiva no sábado, Trump disse que conversou com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e apelou pela liberação de remessas que os EUA já encomendaram, informa o site da Bloomberg.

Jair Bolsonaro anunciou neste sábado (4) que tinha mantido entendimentos com a Índia para importar a hidroxicloroquina, o que não será possível diante da proibição do governo indiano.

