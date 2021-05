Índia ultrapassa México e se torna terceiro país com mais mortes por Covid-19

Autoridades indianas registraram mais 3,4 mil mortes e 368 mil casos, de acordo com números da Universidade Johns Hopkins e do "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford edit

247 - A Índia ultrapassou o México e se tornou o terceiro país com mais mortes por Covid-19 do mundo nesta segunda-feira (3). Autoridades indianas registraram mais 3,4 mil mortes e 368 mil casos, aumentando o total de vítimas para quase 219 mil e o de infectados para 19,9 milhões, de acordo com números da Universidade Johns Hopkins e do "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais sobre a pandemia, o México tem 217 mil mortes causadas pelo coronavírus (quarta posição em quantidade de óbitos). Os Estados Unidos são o país com o maior número de pessoas falecidas por causa da Covid-19 (591 mil). Em segundo lugar vem o Brasil (407 mil).

Com mais de 1,3 bilhão de habitantes, a Índia, segundo país mais populoso do mundo, também é o segundo em número de casos confirmados (19,9 milhões), atrás apenas dos EUA (33,1 milhões) e à frente do Brasil (14,7 milhões).

