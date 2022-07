Índice de aprovação de Biden é pior que o de Trump, diz pesquisa

O índice de aprovação de Joe Biden entre os eleitores dos Estados Unidos é menor do que o de Donald Trump quando o republicano estava no mesmo estágio de sua administração edit

247 - O índice de aprovação de Joe Biden entre os eleitores dos Estados Unidos é menor do que o de Donald Trump quando o republicano estava no mesmo estágio de sua administração.

O índice de aprovação de Biden foi de 39 por cento em 30 de junho, de acordo com a pesquisa FiveThirtyEight, enquanto 56,2 por cento dos americanos desaprovaram a maneira como o presidente está lidando com seu trabalho.



O índice de aprovação de Trump em 1º de julho de 2018 era de 41,8%, enquanto 52,3% dos americanos o desaprovavam, mostram os números do FiveThirtyEight.

Uma pesquisa do Emerson College divulgada na sexta-feira descobriu que Biden tem 44% e Trump, 39% em uma hipotética revanche em 2024. (Com informações da Newsweek).

