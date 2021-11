Inflação é causada pela pandemia, não pelas políticas de Biden, diz assessor da Casa Branca

Biden e seus principais assessores econômicos, incluindo Deese, vêm prevendo há meses que a inflação será um problema no curto prazo edit

Reuters - O assessor econômico da Casa Branca, Brian Deese, afirmou neste domingo que a alta dos preços é uma questão global que deriva da pandemia de coronavírus, e não o resultado das políticas do presidente Joe Biden.

Biden e seus principais assessores econômicos, incluindo Deese, vêm prevendo há meses que a inflação será um problema no curto prazo.

Questionado no programa "State of the Union", da CNN, se estão errados, Deese disse: "Não, não acho. Acho que o que dissemos de forma consistente é que a pandemia e a economia estão interligadas."

Deese defendeu as políticas do governo Biden em vários programas de televisão neste domingo depois que a alta dos preços ao consumidor nos Estados Unidos acelerou em outubro, com os norte-americanos pagando mais pela gasolina e por alimentos, levando ao maior aumento anual em 31 anos.

