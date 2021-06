Investimento estrangeiro direto na China aumentou 6% em 2020, diz relatório da ONU

Rádio Internacional da China - Segundo o Relatório de Investimento Mundial 2021 da ONU, o investimento estrangeiro direto na China aumentou 6% em 2020, chegando a US$149 bilhões. Além disso, o país é também o maior investidor do mundo, com um investimento direto no estrangeiro de US$133 bilhões no ano passado.

No entanto, por causa da pandemia, o investimento estrangeiro direto na Europa diminuiu 80% e, na América do Norte, reduziu 40%. A Ásia é a única região do mundo que teve crescimento neste setor.

O diretor da Divisão de Investimento e Empreendimentos da Unctad, James Zhan, disse que o ambiente de investimento da China é muito ativo e positivo e prevê que o aumento do investimento estrangeiro no país deverá continuar.

