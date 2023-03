Irã acerta compra de caças Su-35 da Rússia

Apoie o 247

247 - O Irã fechou um acordo para comprar aviões de caça Su-35 avançados da Rússia, informou a mídia estatal iraniana no sábado, expandindo uma relação que viu drones construídos no Irã serem usados na guerra na Ucrânia.

"Os aviões de caça Sukhoi-35 são tecnicamente aceitáveis para o Irã e o Irã finalizou um contrato para sua compra", informou a emissora IRIB, citando a missão do Irã nas Nações Unidas em Nova York.

O relatório não trazia nenhuma confirmação russa do acordo, cujos detalhes não foram divulgados. A missão disse que o Irã também havia perguntado sobre a compra de aeronaves militares de vários outros países não identificados, informou a IRIB.

O presidente russo, Vladimir Putin, se encontrou com o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, em Teerã em julho passado, enfatizando laços mais próximos diante da pressão ocidental pelo isolamento de Moscou.

O Irã reconheceu ter enviado drones para a Rússia, mas afirma que eles foram despachados antes da operação militar russa na Ucrânia. Moscou nega que suas forças usem drones de fabricação iraniana na Ucrânia, embora muitos relatos da Ucrânia mostrem que os equipamentos tenham sido derrubados e recuperados lá.

Em 2018, o Irã disse ter iniciado a produção do caça Kowsar de fabricação local para uso em sua força aérea.

As restrições à compra de armas convencionais pelo Irã foram removidas em outubro de 2020, de acordo com a Resolução 2231 da ONU, antes de o Irã finalmente concordar em comprar as aeronaves Su-35, observou a missão. (Com Reuters).

