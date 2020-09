Irã alerta que Bahrein poderá enfrentar 'dura vingança' após normalizar laços com Israel

"O carrasco governante do Bahrein deve esperar por uma dura vingança dos mujahideen [combatentes islâmicos], a fim de libertar Quds [Jerusalém] e a orgulhosa nação muçulmana deste país" , disse o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã em um comunicado edit

Sputnik - Israel e Bahrein concordaram em estabelecer laços diplomáticos menos de um mês após os Emirados Árabes Unidos terem feito o mesmo em um acordo de paz mediado pelos EUA em agosto. A decisão foi condenada pelo Irã e Palestina.

Após o Bahrein decidir normalizar as relações com Israel, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) advertiu que o país poderia enfrentar uma "dura vingança" por parte de seu próprio povo, junto com os palestinos.

"O carrasco governante do Bahrein deve esperar por uma dura vingança dos mujahideen [combatentes islâmicos], a fim de libertar Quds [Jerusalém] e a orgulhosa nação muçulmana deste país", lê-se no comunicado do IRGC, citado pela agência Reuters.

O comunicado chamou a decisão de estabelecer a paz com Israel "uma grande loucura", dizendo que ela "carece de qualquer legitimidade e receberá as respostas adequadas".

Ontem, o Ministério das Relações Exteriores iraniano condenou o acordo com o Bahrein, que chamou de "ato vergonhoso que sacrifica a causa da Palestina".

As ações do Bahrein foram também rejeitadas pela Autoridade Palestina, que denunciou a decisão do país como uma traição aos palestinos.

Outros países, como o Egito, os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia, saudaram a decisão do Bahrein de reconhecer Israel, elogiando-a como um contributo para o estabelecimento da estabilidade no Oriente Médio.

