Irã anuncia ponto de virada nas suas relações políticas e econômicas com a Rússia

TEERÃ, TASS – Antes de partir para Moscou, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, disse que sua visita pode se tornar um ponto de virada nas relações políticas, econômicas e comerciais entre o Irã e a Rússia, informou a agência de notícias IRNA nesta quarta-feira.

"A visita pode se tornar um ponto de virada nas relações políticas, econômicas e comerciais entre o Irã e a Rússia e também pode ser eficaz para garantir as relações de segurança, econômicas e comerciais na região", disse à agência de notícias a jornalistas do Mehrabad Internacional de Teerã. Aeroporto. "Esta viagem é realizada a convite do Sr. [presidente russo Vladimir] Putin e durante esta visita serão feitos esforços para promover a política de boa vizinhança na região", explicou.

"A interação entre Irã e Rússia na região irá, sem dúvida, garantir a segurança e impedir o unilateralismo. A Rússia e nós somos membros de muitas organizações econômicas e políticas da região, como a Organização de Cooperação de Xangai, e a Rússia desempenha um papel importante nessas organizações. ", observou o líder iraniano.

"A Rússia desempenha um papel fundamental na União Econômica da Eurásia, e nossa cooperação nesse caminho pode ser eficaz para promover projetos comerciais e econômicos", destacou o presidente iraniano.

